POL-MA: Heidelberg: Autofahrer kollidiert mit Gebäudewand, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6142136) kam es am Dienstag gegen 11:45 Uhr in der Straße In der Neckarhelle im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen zu einem Unfall.

Ein 54-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs, als sich, ersten Unfallermittlungen zufolge, von hinten ein Krankenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn näherte. Der 54-Jährige wollte mit seinem Tesla nach rechts auf einen Bürgersteig fahren, um die Fahrbahn freizumachen. Aus bislang unbekannten Gründen stieß er hierbei frontal gegen eine dort befindliche Gebäudewand.

Durch den Zusammenstoß mit der Wand des Gebäudes wurde das Auto des Unfallverursachers in der Art beschädigt, dass der Tesla nach erfolgter Unfallaufnahme abgeschleppt werden musste. Auch an der Hauswand entstand ein Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

