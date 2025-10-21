PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer kollidiert mit Gebäudewand, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 11:45 Uhr kam es im Ortsteil Ziegelhausen auf der Straße In der Neckarhelle zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Aus bislang unbekannten Gründen kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gebäudewand im Bereich der Bushaltestelle Haarlass. Ersten Unfallermittlungen zufolge blieb der Fahrer unverletzt. Das Fahrzeug des Mannes wurde jedoch in der Art beschädigt, dass dieses abgeschleppt werden muss.

Im Bereich der Unfallstelle kann es aufgrund der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

