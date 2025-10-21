Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 12-Jähriger von Minderjährigen angegriffen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 12-Jähriger in der Innenstadt verbal und körperlich von einer Gruppe Minderjähriger angegriffen.

Gegen 17:20 Uhr war der Junge mit seinem 13-jährigen Begleiter in der Dreikönigstraße unterwegs, als sie vor einem Drogeriemarkt auf eine minderjährige Personengruppe trafen.

Die beiden Jungs wurden zunächst von den minderjährigen Personen angesprochen und beleidigt, woraufhin sie sich mit ihren Fahrrädern von der Örtlichkeit entfernten.

Einer der Minderjährigen verfolgte die beiden Kinder jedoch mit seinem E-Scooter durch die Innenstadt und packte schließlich den 12-Jährigen am Kragen seiner Jacke. Anschließend suchten mehrere Minderjährige die Örtlichkeit auf, die ersten Erkenntnissen zufolge Freunde des E-Scooter-Fahrers zu sein dürften und sich zum Teil ebenfalls zuvor vor dem Drogeriemarkt aufhielten.

Aus bislang unbekannten Gründen schlugen mehrere Personen aus der Gruppe auf den 12-jährigen Jungen ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Passanten, die den Vorfall mitbekommen hatten, griffen ein und konnten so weitere Angriffe verhindern. Daraufhin verließen die Tatverdächtigen die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen. Anschließend begab sich der Junge zu seiner Mutter, welche im weiteren Verlauf gemeinsam mit ihm die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzte.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Auch die unbekannten Passanten, die eingeschritten sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell