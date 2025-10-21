Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 22-Jährige fuhr am Montag mit einem Opel auf der K 4173 in der Verlängerung der Horrenberger Straße von Dielheim kommend in Richtung Baiertal. Um 17:30 Uhr kam sie nach aktuellem Ermittlungsstand aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet in eine Böschung und überschlug sich. Die vier Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kleinkinder im Alter von einem Jahr und zwei Jahren, blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

