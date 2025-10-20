POL-MA: Rhein-neckar-Kreis/Spechbach: Helikopter im Einsatz bei der Such nach vermisster Person PM 1

Mannheim (ots) - Seit Freitagnachmittag, den 17.10.2025 ist eine 13-Jährige aus einem katholischen Kinderheim in Mannheim vermisst. Nach der Schule am vorgenannten Freitag ist das Mädchen nicht zum Kinderheim zurückgekehrt. Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt. In den letzten Wochen, als die Vermisste ebenfalls abgängig war, wurde sie in einer Diskothek in ...

mehr