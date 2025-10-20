PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-neckar-Kreis/Spechbach: Helikopter im Einsatz bei der Such nach vermisster Person PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich im Bereich Spechbach/Waldwimmersbach Polizeikräfte unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, aufgrund einer Vermisstensuche, im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 16:55

    POL-MA: Mannheim: 13-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Mannheim (ots) - Seit Freitagnachmittag, den 17.10.2025 ist eine 13-Jährige aus einem katholischen Kinderheim in Mannheim vermisst. Nach der Schule am vorgenannten Freitag ist das Mädchen nicht zum Kinderheim zurückgekehrt. Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt. In den letzten Wochen, als die Vermisste ebenfalls abgängig war, wurde sie in einer Diskothek in ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:54

    POL-MA: Heidelberg: Geldbeutel aus Hotelbar geklaut - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten zwei bislang unbekannte Männer ein Portemonnaie aus einer Hotelbar in der Heidelberger Altstadt. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr wurde der Geldbeutel des Barpersonals einer Hotelbar in der Friedrich-Ebert-Anlage gestohlen. Zwei bislang unbekannte Gäste waren zu Besuch in der Bar. Nachdem sie ihre Rechnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren