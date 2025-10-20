POL-MA: Rhein-neckar-Kreis/Spechbach: Helikopter im Einsatz bei der Such nach vermisster Person PM 1
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich im Bereich Spechbach/Waldwimmersbach Polizeikräfte unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, aufgrund einer Vermisstensuche, im Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell