Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Im Schlaf das Handy geklaut bekommen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Jungbusch endet der Schlaf eines 30-Jährigen im Auto ohne sein Handy.

Der Mann hatte sich am Sonntag gegen 05:00 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Hafenstraße im silberfarbigen BMW seines Freundes schlafen gelegt. Gegen 08:00 Uhr erwachte der 30-Jährige und stellte fest, dass sein Handy, welches zu Beginn seines Schlafes noch neben ihm gelegen haben soll, entwendet worden war. Als er aufwachte, bemerkte er, dass ihm sein Smartphone im Wert von etwa 1.000 Euro fehlte. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

