Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aus mehreren Kastenwagen Werkzeug entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und den frühen Morgenstunden des Montags wurden auf einem Parkplatz des Festplatzes an der Bismarckstraße aus mindestens drei Fahrzeugen Werkzeuge von einer bislang unbekannten Täterschaft entwendet.

Aus den Kastenwagen der Hersteller Iveco, Fiat und Ford wurden im Zeitraum zwischen Freitag gegen 15:00 Uhr und Montag gegen 08:00 Uhr handwerkliche Gegenstände entwendet. Alle Fahrzeuge waren ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt worden. Während die bislang unbekannte Täterschaft eine Scheibe auf der Beifahrerseite des Fords einschlug, wurden der Iveco und der Fiat ohne äußerlich erkennbare Beschädigungen und somit auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet, um an das Diebesgut zu gelangen.

Neben dem Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro am Ford lässt sich der gesamte Diebstahlschaden derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffern.

Der Polizeiposten Schriesheim des Polizeireviers Weinheim hat die Ermittlungen wegen der Diebstahlsdelikte übernommen und ermittelt unter anderem auch, ob Tatzusammenhänge bestehen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Eigentumsdelikten mitteilen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

