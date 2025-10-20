POL-MI: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Lübbecke
Lübbecke (ots)
(DM) Über das Wochenende kam es in Lübbecke zu mindestens neun Pkw-Aufbrüchen.
Zwischen Samstag, ca. 15 Uhr und Montagmorgen, ca. 05:30 Uhr schlugen unbekannte Täter im Stadtgebiet mehrfach Autoscheiben u.a. von einem BMW, Skoda und Volkswagen ein und entwendeten verschiedene Gegenstände. Ein Schwerpunkt der Taten lag offenbar im Bereich des Schotterparkplatzes an der Franz-Welschoff-Straße/Geistwall. Hier wurden nach bisherigen Ermittlungen mindestens sechs Fahrzeuge angegangen. In einigen Fällen entwendeten die Täter Taschen oder ein Autoradio, in anderen blieb es beim Versuch.
Am Hülsenbuschweg wurde eine Sporttasche aus einem Fahrzeug gestohlen. In der Mozartstraße entwendeten die Täter eine Geldbörse sowie ein Navigationsgerät. In der Ostertorstraße wurde ebenfalls eine Autoscheibe eingeschlagen - ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der polizeilichen Aufnahme noch unklar.
Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell