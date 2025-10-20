Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße ist am Samstagvormittag eine 75-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse beabsichtigte ein 73-jähriger Mindener gegen 10:30 Uhr, mit seinem Hyundai von einem Supermarktparkplatz auf die Mindener Straße aufzufahren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einer 75-jährigen Fußgängerin aus Minden. Die Frau stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein Notarzt versorgte die Verletzte noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde die Mindenerin zur weiteren Behandlung dem Johannes-Wesling-Klinikum Minden zugeführt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team angefordert. Der genaue Unfallhergang ist gegenwärtig Bestandteil der Ermittlungen. Der Pkw wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Mindener Straße für rund sechs Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden-Lübbecke zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell