Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der B239

Espelkamp (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße (B239) in Espelkamp ist am Donnerstagmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige gegen 12 Uhr mit ihrem Volkswagen die Herforder Straße aus Richtung Lübbecke kommend in Fahrtrichtung Espelkamp. Im Bereich der rot zeigenden Ampelkreuzung zur Gestringer Straße befand sich ein in Belgien zugelassener Lastwagen, der verkehrsbedingt anhalten musste. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Espelkamperin mutmaßlich ungebremst mit ihrem Auto auf das Heck des stehenden Lkw auf, den eine 32-jährige Fahrerin lenkte.

Durch den Aufprall auf den Auflieger erlitt die Polo-Fahrerin schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Die Lkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Der Kleinwagen wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Herforder Straße im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke