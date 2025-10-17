Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lastkraftwagen rutscht in Graben - Kind leicht verletzt

Rahden (ots)

(DM) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Diepholzer Straße (B 239) in Rahden-Kleinendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger mit seinem Lkw gegen 15:30 Uhr die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung Espelkamp. Zwischen den Einmündungen Lemförder Straße und Osnabrücker Straße kam der Fahrer mit seinem 18-Tonnen-Lkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet das Fahrzeug auf den Grünstreifen, wo der Fahrer die Kontrolle verlor und mit seinem Lastwagen in den angrenzenden Graben rutschte.

Der Mindener blieb unverletzt. Sein siebenjähriger Beifahrer erlitt jedoch leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Minden gebracht.

Die aufwendige Bergung des Lastkraftwagens machte eine Sperrung der Unfallstelle erforderlich und dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Freitags an.

