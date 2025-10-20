Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aktionswochenende "Riegel vor! - Sicher ist sicherer!"

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Jedes Jahr im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, nehmen auch im Mühlenkreis die Wohnungseinbrüche zu.

Im Rahmen des Aktionswochenendes "Riegel vor! - Sicher ist sicherer" der Polizei NRW vom 24. bis 26. Oktober klärt die hiesige Kreispolizeibehörde mit Beginn der dunklen Jahreszeit über den Einbruchschutz auf.

Mit dem Ziel, zu sensibilisieren und zu veranschaulichen, wie Einbrecher vorgehen, bietet die zuständige Fachdienststelle am kommenden Samstag, 25.10.2025 zwischen 9 und 14 Uhr eine Telefonsprechstunde für interessierte Bürgerinnen und Bürger unter Telefon (0571) 8866-4622 an.

Darüber hinaus haben Interessierte ganzjährig die Möglichkeit, eine Online-Beratung wahrzunehmen. Dazu können die Bürgerinnen und Bürger per Mail unter kkkpo.minden@polizei.nrw.de ihren Beratungswunsch digital hinterlegen und einen Termin vereinbaren.

Weitere Informationen zum Thema finden sich unter folgenden Links: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/polizei-und-buerger-gegen-einbrecher und https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer.

Informationen für größtmögliche Sicherheit in der Nachbarschaft finden sich im Faltblatt "Mehr Sicherheit in unserem Viertel", welches kostenlos unter dem folgenden Link heruntergeladen werden kann: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/16-mehr-sicherheit-in-unserem-viertel/

Weitere Materialien zum Einbruchschutz finden sich außerdem unter www.k-einbruch.de. Zudem ist unter dem Link https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus/ ein interaktives Haus zum Thema aufrufbar.

Generell gilt für den Einbruchschutz: Seien Sie stets aufmerksam. Verdächtige Beobachtungen bitte sofort bei der Polizei unter dem Notruf 110 melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell