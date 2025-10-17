PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rahden-Tonnenheide (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Rahden-Tonnenheide wurde ein 17-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 86-jährige Espelkamperin gegen 17 Uhr mit ihrem Volkswagen die Straße Immengarten und beabsichtigte, nach links auf die Tonnenheider Straße in Fahrtrichtung L 770 einzubiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem 17-jährigen Diepenauer, der mit seinem Kleinkraftrad die Tonnenheider Straße in Fahrtrichtung Tonnenheide befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde das Kleinkraftrad in einen angrenzenden Graben geschleudert. Der Jugendliche wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen dem Johannes-Wesling-Klinikum in Minden zugeführt. Die Seniorin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren