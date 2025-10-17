Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rahden-Tonnenheide (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Rahden-Tonnenheide wurde ein 17-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 86-jährige Espelkamperin gegen 17 Uhr mit ihrem Volkswagen die Straße Immengarten und beabsichtigte, nach links auf die Tonnenheider Straße in Fahrtrichtung L 770 einzubiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem 17-jährigen Diepenauer, der mit seinem Kleinkraftrad die Tonnenheider Straße in Fahrtrichtung Tonnenheide befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde das Kleinkraftrad in einen angrenzenden Graben geschleudert. Der Jugendliche wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen dem Johannes-Wesling-Klinikum in Minden zugeführt. Die Seniorin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell