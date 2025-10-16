PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsätze für Gevelsberg

FW-EN: Einsätze für Gevelsberg
Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde die hauptamtl.Wache durch 3 Ölspuren beschäftigt. Am Morgen im Bereich Haßlinghauser Strasse und Hagener Strasse und gegen Mittag im Bereich Nirgenastrasse. Gegen Nachmittag musste dann auf die Bundesautobahn 1 ausgerückt werden. Hier kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. In der Nacht ging es dann noch zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Hagener Strasse. Hier bestätigte sich die Auslösung des Melder. Zum Glück handelte es sich jedoch nur um ein kleines Feuer in einer Schale, was mit einfachen Mitteln gelöscht werden konnte. Der Bewohner wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg
Christian Hasenohr
Telefon: 02332 3600
E-Mail: christian.hasenohr@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell

