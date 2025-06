POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (17.06.2025) einen grauen Seat Ateca in der Bismarckstraße in Beckum-Neubeckum angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand zwischen 15.15 Uhr und 15.40 Uhr am Fahrbahnrand. Beteiligt gewesen sein könnte der Fahrer eines weißen Pkw, der vor dem Seat eingeparkt hatte. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

