POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Seat Ateca angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend (16.06.2025, 18.00 Uhr) zu einem Brand in einem Entsorgungsunternehmen in Oelde gerufen worden. Bereits auf der Anfahrt waren starke Rauchwolken über der Straße Am Landhagen zu sehen und zu riechen gewesen. Vor Ort hatten Mitarbeiter der Feuerwehr bereits ...

mehr