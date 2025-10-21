PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden bei Unfall in Käfertal

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es in Mannheim-Käfertal an der Kreuzung Auf dem Sand / Wormser Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer, ein 47-jähriger VW-Transporter-Fahrer sowie ein 30-jähriger VW-Multivan-Fahrer waren hintereinander in der Straße Auf dem Sand in Richtung der Kreuzung unterwegs. Als der 45-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, bremste auch der 47-Jährige sein Fahrzeug ab und kam zum Stillstand. Der nachfolgende 30-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW Transporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den vorausfahrenden Mercedes geschoben.

Dabei verkeilte sich die Anhängerkupplung des Transporters mit der Karosserie im Bereich der Stoßstange des Mercedes, sodass die Fahrzeuge durch die Berufsfeuerwehr Mannheim voneinander getrennt werden mussten. Die Unfallfahrzeuge konnten die Weiterfahrt fortsetzen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Janine Volz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

