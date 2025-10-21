Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis: 70-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Lobbach (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6141638, befanden sich Einsatzkräfte der Polizei anlässlich einer Vermisstensuche im Einsatz.

Seit Montagmorgen, den 20. Oktober 2025, wird ein 70-jähriger Mann aus Lobbach vermisst. Der Vermisste war nicht wie gewohnt an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr seine Wohnung in Lobbach verlassen. Er äußerte zuvor, zu Fuß zur Tagespflegeeinrichtung "Haus Johanna am Park" in Eschelbronn gehen zu wollen. Dort traf er jedoch nie ein.

Der Vermisste ist stark dement und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Eine Eigengefährdung kann daher nicht ausgeschlossen werden. Nach Angaben der Angehörigen besitzt der Vermisste kein Mobiltelefon. Auch wenn berichtet wurde, dass er keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, kann dies nicht ausgeschlossen werden.

Eine bislang durchgeführte Fahndung im Stadtgebiet verlief ergebnislos. Bislang liegen keine konkreten Hinweise vor, in welche Richtung sich der Vermisste bewegt haben könnte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß - ca. 80-90 kg schwer - kräftige Statur - kurze, hellgraue Haare - bekleidet mit hellblauer Jeans, weißen/beigen Schuhen, dunkelblauem Windbreaker - trägt eine Armbanduhr am rechten Handgelenk

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/lobbach-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell