Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 20.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall im Baustellenbereich

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen um 09:15 Uhr befuhren eine 59-jährige Opel-Fahrerin sowie ein 54 Jahre alter Fahrer eines Lkw die Waldstraße in Fahrtrichtung Wallstadt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird die Kreuzung Poststraße /Waldstraße aufgrund einer Baustelle durch eine Ampelanlage geregelt. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste die 59-Jährige ihr Fahrzeug abbremsen. Der hinter ihr fahrende Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Da die Frau über Schmerzen sowie Kreislaufprobleme klagte, wurde sie nach der ersten medizinischen Betreuung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

