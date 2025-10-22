Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sorgte für kurzzeitige Fahrbahnsperrung

Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg ein Unfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 32-jähriger Audi-Fahrer war gegen 08:45 Uhr auf der A 5 Höhe Hirschberg an der Bergstraße unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Ein dahinterfahrender 33-Jähriger erkannte dies und verringerte ebenfalls die Geschwindigkeit seines Hyundai.

Eine 28-jährige BMW-Fahrerin bemerkte die Verringerung der Geschwindigkeit der vor ihr fahrenden Fahrzeuge jedoch zu spät, sodass sie nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Folglich fuhr sie dem Hyundai ins Heck, woraufhin dieser mit dem davor befindlichen Audi des 32-Jährigen kollidierte.

Einem herannahenden 54-jährigen Hyundai-Fahrer war es nicht mehr möglich, eine Kollision mit dem vor ihm verunfallten BMW zu verhindern und fuhr diesem schließlich ins Heck. Durch die Zusammenstöße der beteiligten Fahrzeuge wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und es entstand Sachschaden in einer Gesamtschadenshöhe von etwa 15.000 Euro. Bis auf den Hyundai des 54-Jährigen blieben alle Autos fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden.

Die beteiligten Autos kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, weshalb im weiteren Verlauf der Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. Lediglich für die Abschleppmaßnahme musste kurzzeitig eine Sperrung der kompletten Fahrbahn eingerichtet werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell