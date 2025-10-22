Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Eppelheim und Heidelberg-Grenzhof, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 07:30 Uhr kam es am Mittwoch auf der Kreisstraße K 9702 zwischen Eppelheim und Heidelberg-Grenzhof zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es zur Kollision von zwei Fahrzeugen. Informationen zum genauen Unfallhergang, zur Anzahl der Verletzten oder zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Die Kreisstraße K 9702 sowie die K 9709 zwischen Heidelberg-Grenzhof, Heidelberg-Wieblingen und Eppelheim sind in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Personen werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell