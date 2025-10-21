PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montagabend kam es auf dem mittleren Fahrstreifen der BAB 6 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall.

Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 62-jähriger VW-Fahrer gegen 20:45 Uhr hinter einem Fahrzeug der Marke MG. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte der Unfallverursacher mit dem vorausfahrenden Auto, wodurch der MG gegen die linksseitig vorhandene Fahrbahnbegrenzung prallte und auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Durch den Unfall wurden sowohl die 44-jährige MG-Fahrerin als auch ihre 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, weshalb für einen Zeitraum von etwa 10 Minuten die Fahrspuren komplett gesperrt werden mussten.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:31

    POL-MA: Heidelberg: Autofahrer kollidiert mit Gebäudewand, PM Nr. 1

    Heidelberg (ots) - Gegen 11:45 Uhr kam es im Ortsteil Ziegelhausen auf der Straße In der Neckarhelle zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Aus bislang unbekannten Gründen kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gebäudewand im Bereich der Bushaltestelle Haarlass. Ersten Unfallermittlungen zufolge blieb der Fahrer unverletzt. Das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:09

    POL-MA: Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis: 70-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Lobbach (ots) - Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6141638, befanden sich Einsatzkräfte der Polizei anlässlich einer Vermisstensuche im Einsatz. Seit Montagmorgen, den 20. Oktober 2025, wird ein 70-jähriger Mann aus Lobbach vermisst. Der Vermisste war nicht wie gewohnt an seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren