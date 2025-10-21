Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montagabend kam es auf dem mittleren Fahrstreifen der BAB 6 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall.

Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 62-jähriger VW-Fahrer gegen 20:45 Uhr hinter einem Fahrzeug der Marke MG. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte der Unfallverursacher mit dem vorausfahrenden Auto, wodurch der MG gegen die linksseitig vorhandene Fahrbahnbegrenzung prallte und auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Durch den Unfall wurden sowohl die 44-jährige MG-Fahrerin als auch ihre 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, weshalb für einen Zeitraum von etwa 10 Minuten die Fahrspuren komplett gesperrt werden mussten.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell