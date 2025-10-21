PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim
Rhein-Neckar-Kreis - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM 1

Mannheim (ots)

In Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz in Sinsheim, finden aktuell Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenfahrzeugen im Stadtgebiet statt. Die Fahndungskräfte werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Hintergrund ist ein Eigentumsdelikt, bei dem eine männliche Person flüchtig ging. Zur Beschreibung ist nur bekannt, dass die Person ca. 170 cm, schmaler Statur und ca. 25 Jahre alt ist. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

