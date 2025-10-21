POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: 70-Jähriger vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung PM 3
Lobbach (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 70-Jährigen wird hiermit zurückgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6142087). Der Vermisste konnte am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr wohlbehalten in Heidelberg/Handschuhsheim angetroffen und zurück in die Obhut seiner Familie gebracht werden.
Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
