Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: 70-Jähriger vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung PM 3

Lobbach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 70-Jährigen wird hiermit zurückgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6142087). Der Vermisste konnte am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr wohlbehalten in Heidelberg/Handschuhsheim angetroffen und zurück in die Obhut seiner Familie gebracht werden.

Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

