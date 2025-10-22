PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 659: 2,4 Promille auf der BAB 659

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 659 (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr auf der A 659 von Mannheim in Richtung Weinheim unterwegs gewesen.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte den 32-Jährigen, als dieser in deutlichen Schlangenlinien fuhr, wiederholt auf den Seitenstreifen geriet und seine Geschwindigkeit zeitweise auf bis zu 30 km/h drosselte. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Weinheim konnte den Pkw kurz darauf anhalten und den Fahrer kontrollieren. Die Beamten stellten dabei starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Mann vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der vorgelegte Führerschein gefälscht sein könnte. Dies wird derzeit durch die Ermittler geprüft.

Der 32-Jährige wurde zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Janine Volz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

