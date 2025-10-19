Feuerwehr Ense

FW Ense: Löschgruppe Hünningen beim Schanzenlauf in Oberstdorf

Ense (ots)

Oberstdorf/Ense

Sechs Einsatzkräfte der Löschgruppe Hünningen der Feuerwehr Ense nahmen am vergangenen Samstag am diesjährigen Schanzenlauf in Oberstdorf teil - einem der anspruchsvollsten Feuerwehrwettkämpfe Deutschlands auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze.

Ursprünglich war die Teilnahme von zwei Teams ("Hünningen 1" und "Hünningen 2") geplant. Kurzfristig sprangen jedoch Steffen John und Nik Feldmann für zwei ausgefallene Teilnehmer aus Österreich ein. Sie starteten als drittes Team "Hünningen 3" in der Kategorie "Ohne PA" - mit Pressluftflaschen auf dem Rücken, jedoch nicht angeschlossen.

Der Lauf verlangte den Teilnehmenden alles ab: Über 1.000 Stufen, 162 Meter Höhenunterschied und Steigungen von bis zu 81% stellten höchste Anforderungen an Kondition, Kraft und Teamgeist. Insgesamt gingen rund 300 Teams aus dem In- und Ausland an den Start.

Für Feuerwehrangehörige ist eine gute körperliche Fitness unverzichtbar - insbesondere für Atemschutzgeräteträger, die im Einsatz mit über 20 Kilogramm zusätzlicher Ausrüstung unter Hitze und Stress leistungsfähig bleiben müssen. Wettkämpfe wie der Schanzenlauf fördern daher nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern stärken auch den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.

Ergebnisse der Löschgruppe Hünningen:

Team:"Hünningen 1" Niklas Schäfer & Thorsten Feldmann Platz 61 (15:37 Minuten)

Team:"Hünningen 2" Niklas John & Guido Hinderberger DSQ (26:18 Minuten)

Team:"Hünningen 3" Steffen John & Nik Feldmann Platz 27 (19:05 Minuten)

Die Löschgruppe Hünningen kann stolz auf ihre Leistungen sein. Auch im kommenden Jahr wollen die Kameraden wieder an den Start gehen - wenn es in Oberstdorf erneut heißt: "Schanze frei!"

