Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zwei Züge überrollen Feuerlöscher - Bundespolizei Leipzig sucht Zeugen

Leipzig (ots)

Gleich kurz hintereinander legten unbekannte Personen letzten Dienstag, am 25. Februar 2025 einen Feuerlöscher unter der Brücke der Zwickau-er Straße auf die Bahngleise. Diesen überfuhr gegen 15:40 Uhr ein in Richtung Stötteritz fahrender Güterzug. Nur eine halbe Stunde später kollidierte eine S-Bahn von Stötteritz kommend mit demselben Feuerlöscher.

Die Bundespolizei Leipzig wurde erst nach dem zweiten Vorfall informiert. Nach ersten Ermittlungen könnten die Täter von der Brücke Zwickauer Straße gekommen sein. Sie stellten den Feuerlöscher in das Gleis in Richtung Leipzig - Stötteritz. Später transportierten sie den schon beschädigten Löscher in das andere Gleis. Die Bahnstrecken wurden in diesem Bereich gesperrt. Dadurch kam es zu Verspätungen im Zugverkehr. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Die Höhe der Schäden an den betroffenen Zügen wird noch ermittelt.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen oder sachdienliche Hinweise zu Personen, welche sich in den Tatzeiträumen im Bereich der Brücke Zwickauer - Straße aufgehalten haben und mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 997990.

Die Bundespolizei Leipzig weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Gefahren an Bahnanlagen hin. Das Betreten der Gleise ist lebensgefährlich! Kommt es durch das Betreten oder das Bereiten von Hindernissen zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs, können neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen der Eisenbahnverkehrs-unternehmen auf die Verursacher zukommen. Solche Ansprüche können im Einzelfall noch bis zu 30 Jahren nach der Tat geltend gemacht werden.

