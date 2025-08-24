Feuerwehr Ense

FW Ense: gemeldeter Flächenbrand in Sieveringen

schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ense (ots)

Zu einem gemeldeten Flächenbrand in der Soester Straße im Enser Ortsteil Sieveringen wurden am Sonntagmorgen um 11:28 Uhr die Gruppe 1 vom Löschzug Bremen, sowie der 2. Zug (Löschgruppen Oberense, Niederense, Sieveringen) von der Kreisleitstelle in Soest alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Fläche von ca. 50 Quadratmetern am Rand eines Stoppelfeldes in Flammen. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Die Feuerwehr löschte den Brand ab und übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei, die die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Insbesondere das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat in diesem Fall wohl größeren Schaden verhindert. So befanden sich noch eine hölzerne Gartenhütte und eine Lebensbaumhecke in unmittelbarer Nähe zum Brandherd. Aufgrund dieser ersten Meldung bei der Leitstelle, die von einem aktiven Feuerwehrmann der Feuerwehr Ense abgesetzt wurde, erfolgte zunächst neben der Alarmierung des kompletten zweiten Zuges vorsorglich auch die Alarmierung einer Gruppe vom Löschzug Bremen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ca. 40 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell