FW Ense: Brennt Hecke in Waltringen

Teer-Arbeiten lösen Feuer aus

Unter dem Einsatzstichwort "Brand 2, Hecke brennt, droht auf Gebäude überzugreifen" wurden am Montagmittag um 12.21 Uhr die Löschgruppen Hünnningen, Waltringen und der Tagesalarm des Löschzuges Bremen zur Schüngelstraße nach Waltringen alarmiert. Arbeiten eines Bautrupps an der Teerdecke der Straße hatten, bedingt durch den böigen Wind, die Lebensbaumhecke eines angrenzenden Grundstückes und Teile vom Dach eines Gartenpavillons in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden. Die Feuerwehr löschte den Brand und wässerte die Umgebung der Hecke und der Straße mit Löschwasser um einen erneuten Brandausbruch zu verhindern. Anschließend wurde die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera auf etwaige Glutnester abgesucht. Da die Löschgruppe Hünningen und die Tagesalarmgruppe aus Bremen noch während der Anfahrt den Einsatz abbbrechen konnten, war die Löschgruppe Waltringen mit 11 Einsatzkräften im Einsatz. Nach ca. 1,5 Stunden wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Mit im Einsatz war die Polizei.

