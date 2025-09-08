Feuerwehr Ense

FW Ense: Vorbereitung der Löschgruppe Hünningen auf den Schanzenlauf in Oberstdorf

Ense (ots)

Am 18. Oktober 2025 findet in Oberstdorf bereits zum dritten Mal der Schanzenlauf auf der dortigen Skiflugschanze statt. Bei diesem besonderen Wettbewerb treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Trupp (bestehend aus zwei Einsatzkräften) und unter Atemschutz an, um die beeindruckende Strecke von 412 Metern Länge, 162 Höhenmetern und über 1.000 Stufen zu bewältigen.

Die Löschgruppe Hünningen der Feuerwehr Ense wird mit zwei Trupps an den Start gehen: Niklas John und Guido Hinderberger / Thorsten Feldmann und Niklas Schäfer

Um bestens vorbereitet zu sein, trainierte die Löschgruppe Hünningen am Abend des 07.09.25 im Sauerlandpark Hemer. Die Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit: Alle 250 Startplätze waren innerhalb von weniger als 15 Minuten vergeben.

Solche Veranstaltungen sind eine Abwechslungsreiche Gelegenheit, um sich für die herausfordernden Aufgaben als Atemschutzgeräteträger in der Freiwilligen Feuerwehr Fit zu halten.

Weitere Informationen zum Event sind auf der offiziellen Webseite Schanzenlauf Oberstdorf zu finden. https://www.schanzenlauf-oberstdorf.de/

