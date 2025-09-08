PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ense mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ense

FW Ense: Vorbereitung der Löschgruppe Hünningen auf den Schanzenlauf in Oberstdorf

FW Ense: Vorbereitung der Löschgruppe Hünningen auf den Schanzenlauf in Oberstdorf
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Ense (ots)

Am 18. Oktober 2025 findet in Oberstdorf bereits zum dritten Mal der Schanzenlauf auf der dortigen Skiflugschanze statt. Bei diesem besonderen Wettbewerb treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Trupp (bestehend aus zwei Einsatzkräften) und unter Atemschutz an, um die beeindruckende Strecke von 412 Metern Länge, 162 Höhenmetern und über 1.000 Stufen zu bewältigen.

Die Löschgruppe Hünningen der Feuerwehr Ense wird mit zwei Trupps an den Start gehen: Niklas John und Guido Hinderberger / Thorsten Feldmann und Niklas Schäfer

Um bestens vorbereitet zu sein, trainierte die Löschgruppe Hünningen am Abend des 07.09.25 im Sauerlandpark Hemer. Die Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit: Alle 250 Startplätze waren innerhalb von weniger als 15 Minuten vergeben.

Solche Veranstaltungen sind eine Abwechslungsreiche Gelegenheit, um sich für die herausfordernden Aufgaben als Atemschutzgeräteträger in der Freiwilligen Feuerwehr Fit zu halten.

Weitere Informationen zum Event sind auf der offiziellen Webseite Schanzenlauf Oberstdorf zu finden. https://www.schanzenlauf-oberstdorf.de/

Rückfragen bitte an:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Ense
presse@feuerwehr-ense.de
https://feuerwehr-ense.de/

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ense mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ense
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ense
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren