Feuerwehr Ense

FW Ense: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ense (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der B 516 zwischen Ruhne und Heideröschen zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum stehen.

Zwei Personen wurden dabei verletzt. Sie waren weder eingeschlossen, noch eingeklemmt und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Ense war mit dem Löschzug Bremen im Einsatz. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei sowie der Rettungsdienst des Kreises Soest vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell