FW Frankenthal: Tag der offenen Tür der Feuerwehr Frankenthal

Frankenthal (ots)

In diesem Jahr lädt die Feuerwehr Frankenthal wieder zu einem Tag der offenen Tür ein! Am Sonntag, 14. September 2025, von 10 bis 18 Uhr präsentiert sich die Feuerwehr Frankenthal wie auch die Katastrophenschutzeinheiten der Stadt Frankenthal im Nordring 3. Die Feuerwehr, das Technisches Hilfswerk (THW), die Malteser (MHD), die Johanniter Unfallhilfe (JUH), das Deutsches Rotes Kreuz (DRK), die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) als auch die Polizei Frankenthal werden an diesem Tag auf dem Gelände der Feuerwehr Frankenthal einen Teil ihrer Tätigkeiten präsentieren und so der Bevölkerung in allen Belangen Rede und Antwort stehen. In diesem Jahr werden noch weitere externe Teilnehmer vor Ort sein und ihre Verbindung zur Feuerwehr aufzeigen. Mit zahlreichen Informationsständen werden die unterschiedlichen Tätigkeiten sowohl der Feuerwehr als auch der anderen Hilfsorganisationen an diesem Tag gezeigt. Von der Ersten-Hilfe, über Rettungshunde, Gefahrstoffe bis hin zum Thema Bevölkerungsschutz, Verkehrsunfall und vieles mehr wird es zu sehen geben. Darüber hinaus gibt es eine Fahrzeugausstellung und über den Tag verteilt insgesamt drei Vorführungen. Für die Besucher gibt es so die Möglichkeit, die verschiedenen Hilfsorganisationen kennenzulernen und zu erleben sowie reichlich Fragen zu stellen. Neben den Informationsständen wird es auch Mitmachstationen geben. Für die Kleinsten wird mit Hüpfburg und Wasserspielen die Zeit versüßt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls, durch die Hilfskräfte, gesorgt. Von herzhaft bis zuckersüß ist alles dabei. Die Feuerwehr Frankenthal wie auch die Hilfsorganisationen der Stadt freuen sich auf zahlreiche Besucher!

