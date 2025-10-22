Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Eppelheim und Heidelberg-Grenzhof, PM Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 10:15 Uhr konnte am Mittwoch nach einem schweren Verkehrsunfall an der Einmündung der K 9709 auf die K 9702 die Strecken wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden. Nach aktuellem Stand wurden bei dem Unfall die Fahrerin des VW Golf schwer verletzt. Der Fahrer des Fords erlitt leichte Verletzungen. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

