Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Porsche bei Unfall beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16:40 Uhr einen geparkten Porsche in der Main-Neckar-Bahn-Straße. Als die Besitzerin am späten Nachmittag zu ihrem Auto kam, musste sie feststellen, dass die Hintertür auf der Fahrerseite mutmaßlich durch einen Verkehrsunfall deformiert und zerkratzt worden war. Der Schaden an dem schwarzen Porsche Cayenne wird auf 10.000 Euro geschätzt. Bislang hat sich niemand als Verursacherin oder Verursacher gemeldet, weshalb das Polizeirevier Ladenburg die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen hat. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

