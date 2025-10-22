PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Porsche bei Unfall beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16:40 Uhr einen geparkten Porsche in der Main-Neckar-Bahn-Straße. Als die Besitzerin am späten Nachmittag zu ihrem Auto kam, musste sie feststellen, dass die Hintertür auf der Fahrerseite mutmaßlich durch einen Verkehrsunfall deformiert und zerkratzt worden war. Der Schaden an dem schwarzen Porsche Cayenne wird auf 10.000 Euro geschätzt. Bislang hat sich niemand als Verursacherin oder Verursacher gemeldet, weshalb das Polizeirevier Ladenburg die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen hat. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 11:12

    POL-MA: Heidelberg: Autofahrer kollidiert mit Gebäudewand, PM Nr. 2

    Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6142136) kam es am Dienstag gegen 11:45 Uhr in der Straße In der Neckarhelle im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen zu einem Unfall. Ein 54-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs, als sich, ersten Unfallermittlungen zufolge, von hinten ein Krankenwagen mit ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:17

    POL-MA: Mannheim: Auseinandersetzung in Straßenbahn - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr war eine bislang unbekannte männliche Person in einer Straßenbahn von der Haltestelle Voltastraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er einem 18-Jährigen gegenüber handgreiflich und verbal ausfallend wurde. Der Unbekannte soll dem jungen Mann in der Straßenbahnlinie 1 mit der Hand ins Gesicht geschlagen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren