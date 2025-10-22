PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/B37: Stauende übersehen

Rhein-Neckar-Kreis/B37 (ots)

Zwei wirtschaftliche Totalschäden und zwei leicht verletzte Personen waren das Resultat eines Auffahrunfalls in Neckargemünd am Dienstagnachmittag.

Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer auf der B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg und näherte sich einem Stauende. Ersten Unfallermittlungen zufolge schaffte es der 28-Jährige aus bislang unbekannten Gründen, nicht rechtzeitig sein Auto abzubremsen. Infolge dessen fuhr er in das Heck einer vor ihm am Stauende stehenden 34-jährigen Kia-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß kollidierte ihr Auto wiederum mit einem vor ihr im Stau stehenden BMW einer 20-jährigen Fahrerin. Sowohl das Auto des 28-Jährigen als auch der Kia der 34-Jährigen wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass diese anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der BMW der 20-Jährigen wurde im Bereich des Hecks beschädigt, blieb aber fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Durch die Kollision verletzten sich sowohl die Kia-Fahrerin als auch die BMW-Fahrerin leicht. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der Mercedes-Benz-Fahrer blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

