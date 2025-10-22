PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto kollidiert mit Heck eines Lkw

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich gegen 12:00 Uhr im Stadtteil Almenhof ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden an einem Auto sowie einem Lkw entstand.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge musste ein 45-jähriger Lkw-Fahrer auf der Neckarauer Straße auf Höhe der Auffahrt zur B 36 in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt verkehrsbedingt warten. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein hinter ihm fahrender 48-Jähriger mit seinem Renault in das Heck des Lkw. Durch die Kollision entstand am Heck des Lkw ein Sachschaden und der Renault wurde so stark beschädigt, dass der 48-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzen konnte und das Auto abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Der Autofahrer verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht und wurde von vor Ort befindlichen Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

