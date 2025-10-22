PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz, PM Nr. 2 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag war eine 86-Jährige mit einem VW Tiguan im Bereich Sinsheim-Eschelbach unterwegs. Um kurz nach 16:30 Uhr bemerkte sie einen Mann, der in der Würzburger Straße an der dortigen Bushaltestelle die Fahrbahn überqueren wollte. Um ihn passieren zu lassen, hielt sie an. Der ihr unbekannte Mann lief plötzlich auf die Beifahrerseite des VW, öffnete die Autotür und erklärte, dass er Hilfe benötige. Dabei beugte er sich in das Fahrzeuginnere und zog ungefragt den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss. Dann begab er sich auf die Fahrerseite und zog die Seniorin aus dem VW. Diese leistete keinen Widerstand und blieb unverletzt. Der Unbekannte stieg in das Auto und fuhr in Richtung Sinsheim-Düren davon. Bei seiner Flucht verursachte der Mann zwei Unfälle in der Hauptstraße sowie in der Wilhelmstraße im fließenden Verkehr. Verletzt wurde dadurch niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Mann konnte um kurz nach 21 Uhr in der Karlsruher Weststadt von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Dabei ergaben sich Hinweise, dass sich der 39-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er in eine psychiatrische Klinik überstellt wurde.

Die Kriminalpolizei Heidelberg sowie die Verkehrspolizei Heidelberg übernahmen die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Raub, zu den Unfallfluchten sowie zu bislang noch nicht bekannten Unfällen im Bereich Sinsheim geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

