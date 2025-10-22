Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Sachschaden bei Mülltonnenbrand - Brandursache noch unklar

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden gerieten am Mittwoch, gegen 00:10 Uhr, in der Opelstraße in St.Leon-Rot drei Mülltonnen in Brand. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte das Feuer und konnte es selbst löschen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Vor Ort waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr sowie eine Streife der Polizei. Durch das Feuer entstand Sachschaden an den Mülltonnen und dem dahinter befindlichen Zaun. Ein Übergreifen auf ein Gebäude konnte zu keinem Zeitpunkt festgestellt werden.

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Stand kann die Brandursache noch nicht abschließend definiert werden. Die Brandermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell