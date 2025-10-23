Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn streift Auto, welches gegen geparktes Fahrzeug gedrückt wird

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend kollidierte im Stadtteil Rheinau ein Auto mit einer sich nähernden Straßenbahn, woraufhin das Auto der Marke VW gegen einen geparkten Opel gedrückt wurde.

Ein 21-jähriger Autofahrer war gegen 21:45 Uhr auf der Relaisstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau unterwegs, als er versuchte, seinen VW am Fahrbahnrand in eine Parklücke einzuparken.

Ersten Unfallermittlungen zufolge übersah der junge Autofahrer beim Rangieren seines VW eine in Richtung Mannheim-Schönau fahrende Straßenbahn der Linie 1, woraufhin der 35-jährige Straßenbahn-Fahrer eine seitliche Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern konnte. Die Straßenbahn streifte den VW am vorderen linken Radkasten. In der weiteren Folge wurde das Auto gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel gedrückt, wodurch an dessen hinterem Kotflügel Sachschaden entstand.

Die Straßenbahn wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der VW war nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und wurde von eingesetzten Rettungskräften betreut. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Infolge des Unfalls musste die Strecke der Straßenbahn für knapp eine Stunde gesperrt werden. Hierfür wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell