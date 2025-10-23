Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zweirad kollidiert mit Auto des Gegenverkehrs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr war ein 16-Jähriger auf der K 4170 von Dielheim in Richtung Rauenberg unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Zweirad der Marke Kawasaki verlor und zu Boden stürzte. Glücklicherweise wurde der Junge nicht verletzt, sein Fahrzeug geriet jedoch in den Gegenverkehr und beschädigte im weiteren Verlauf den Skoda einer 42-Jährigen. Auch die Autofahrerin blieb unverletzt. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell