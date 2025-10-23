Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Tausend Euro Schaden nach Diebstahl aus Auto - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Wertgegenstände aus einem Auto entwendet, welches zuvor in der Mannheimer-Innenstadt geparkt worden war.

Eine bislang unbekannte Täterschaft öffnete ein im Quadrat U 3 befindliches Fahrzeug auf bislang ungeklärte Weise, durchwühlte den Innenraum und entwendete daraus mehrere Gegenstände von hohem Sachwert. Ersten Ermittlungen zufolge blieb der geöffnete Ford unbeschädigt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell