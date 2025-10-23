PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Tausend Euro Schaden nach Diebstahl aus Auto - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Wertgegenstände aus einem Auto entwendet, welches zuvor in der Mannheimer-Innenstadt geparkt worden war.

Eine bislang unbekannte Täterschaft öffnete ein im Quadrat U 3 befindliches Fahrzeug auf bislang ungeklärte Weise, durchwühlte den Innenraum und entwendete daraus mehrere Gegenstände von hohem Sachwert. Ersten Ermittlungen zufolge blieb der geöffnete Ford unbeschädigt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Janine Volz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 11:45

    POL-MA: Heidelberg: Gegenstände aus Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Mittwochabend wurden aus einem Auto, welches zuvor im Stadtteil Weststadt geparkt worden war, Gegenstände entwendet. Die Besitzerin hatte ihren silberfarbigen Mitsubishi Colt gegen 18:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie kurz vor Mitternacht zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Fahrertür ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:07

    POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zweirad kollidiert mit Auto des Gegenverkehrs

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr war ein 16-Jähriger auf der K 4170 von Dielheim in Richtung Rauenberg unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Zweirad der Marke Kawasaki verlor und zu Boden stürzte. Glücklicherweise wurde der Junge nicht verletzt, sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren