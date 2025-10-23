Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gegenstände aus Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend wurden aus einem Auto, welches zuvor im Stadtteil Weststadt geparkt worden war, Gegenstände entwendet.

Die Besitzerin hatte ihren silberfarbigen Mitsubishi Colt gegen 18:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie kurz vor Mitternacht zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Fahrertür sich nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen ließ und mehrere Wertgegenstände aus dem Innenraum fehlten. Wie sich die unbekannte Täterschaft Zugang zu dem Fahrzeug verschaffte und in welche Richtung sie sich nach der Tat entfernte, ist bislang unklar.

Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell