Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis/Lauda-Königshofen: Vermeintlicher Sturz in die Tauber

Heilbronn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fanden Security-Kräfte der Königshofer Messe gegen 06:00 Uhr einen herrenlosen Rucksack und ein Paar Schuhe auf dem Tauberinsel-Spielplatz in Königshofen. Es konnten Fußspuren festgestellt werden, die zur Tauber führten. Personen waren im Umfeld keine zu sehen. Daraufhin wurden Suchmaßnahmen u.a. in der Tauber durch Taucher eingeleitet. Eine Drohne und Personensuchhunde unterstützten hierbei. Im Verlauf der Suche kam eine Person hinzu um die zurückgelassenen Gegenstände zu holen. Der 29-Jährige gab an am Abend zuvor die Königshofer Messe besucht und an der Tauberinsel auf dem Heimweg eine Pause eingelegt zu haben. Dabei ließ er die Gegenstände zurück. Neben der Polizei waren die Feuerwehr, das THW, das DLRG sowie Notarzt und Rettungsdienst mit über 160 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell