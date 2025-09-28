PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis/Lauda-Königshofen: Vermeintlicher Sturz in die Tauber

Heilbronn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fanden Security-Kräfte der Königshofer Messe gegen 06:00 Uhr einen herrenlosen Rucksack und ein Paar Schuhe auf dem Tauberinsel-Spielplatz in Königshofen. Es konnten Fußspuren festgestellt werden, die zur Tauber führten. Personen waren im Umfeld keine zu sehen. Daraufhin wurden Suchmaßnahmen u.a. in der Tauber durch Taucher eingeleitet. Eine Drohne und Personensuchhunde unterstützten hierbei. Im Verlauf der Suche kam eine Person hinzu um die zurückgelassenen Gegenstände zu holen. Der 29-Jährige gab an am Abend zuvor die Königshofer Messe besucht und an der Tauberinsel auf dem Heimweg eine Pause eingelegt zu haben. Dabei ließ er die Gegenstände zurück. Neben der Polizei waren die Feuerwehr, das THW, das DLRG sowie Notarzt und Rettungsdienst mit über 160 Kräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren