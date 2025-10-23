Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Person flüchtet nach Unfallflucht zu Fuß - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war eine bislang unbekannte Person mit einem VW Golf auf der Wilhelmstraße in Richtung Eschelbach unterwegs. Dabei streifte das Fahrzeug aufgrund eines unzureichenden Seitenabstands mit der rechten Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Schaden an dem Hyundai wird auf 7.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer unerlaubt mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Das Unfallfahrzeug konnte gegen 04:45 Uhr verlassen bei Sinsheim-Eschelbach am rechten Fahrbahnrand der B 292/B 39 mit laufendem Motor und unverschlossen aufgefunden werden. Die Fahrerin oder der Fahrer setzte seine Flucht mutmaßlich zu Fuß fort. Aufgrund der Schäden am VW besteht der Verdacht, dass das Auto in weitere Unfälle verwickelt war. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung möglicher weiterer Unfallfluchten. Ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg zufolge könnte der VW Golf in der Nacht auf der Strecke von Eppingen-Elsenz nach Eschelbach durch das Angelbachtal gefahren sein.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder deren Fahrzeug im Tatzeitraum im fraglichen Bereich bei einem Unfall durch Unbekannt beschädigt wurde, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

