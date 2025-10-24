Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 26-Jähriger auf dem Heimweg beraubt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beraubte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Passanten.

Ein 26-Jähriger war am Donnerstag in der Mannheimer Oststadt auf dem Weg nach Hause. Als er sich gegen 22:45 Uhr zwischen dem Wasserturm und der Kunsthalle auf dem Friedrichsplatz befand, kam eine vierköpfige Personengruppe auf ihn zu. Ersten Ermittlungen zufolge trat ein Mann aus der Gruppe heraus, umarmte den 26-Jährigen und bettelte um Bargeld. Als der Mann den vermeintlichen Bettler daraufhin von sich stieß, kam es zu einer Auseinandersetzung. Im Rahmen dieses Gerangels kamen noch zwei weitere Personen aus der Gruppe hinzu. Im weiteren Verlauf schlugen diese drei Personen auf den am Boden liegenden 26-Jährigen ein. Eine der drei Personen entriss daraufhin dem am Boden Liegenden seine Umhängetasche. Die drei Unbekannten flohen anschließend in Richtung des Wasserturms. Der entstandene Vermögensschaden wird auf rund 30 Euro geschätzt.

Die unbekannten Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - 170-175 cm groß - kurze schwarze Haare - dunkle Pufferjacke - slimfit Jeans - sprach fließend deutsch

Person 2 und 3:

- ca. 20 Jahre alt - 170-175 cm groß - kurze schwarze Haare - dünne Übergangsjacke - slimfit Jeans

Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt nun wegen Raubs. Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

