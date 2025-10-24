PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Gegen 14:30 Uhr fuhr eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem Citroen auf der Mittermaierstraße in Fahrtrichtung Ernst-Walz-Brücke. Aus bislang unbekannter Unfallursache kam es dann auf der Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße, welche mittels Ampelschaltung geregelt ist, zu einer Kollision mit einer 49-jährigen Mercedes-Benz-Fahrerin. Diese fuhr auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz.

Durch den Zusammenstoß wurde die 62-Jährige leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang und die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt sind Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen. Daher bittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 13:09

    POL-MA: Mannheim: Einbruchsversuch in Spieleladen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen um kurz nach 6 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Spielefachhandel im Quadrat S 3 einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der einen Stein gegen die Tür des Geschäfts warf und anschließend das so entstandene Loch mit einem Stock vergrößern wollte. Noch bevor er ins Innere gelangen konnte, brach er den versuchten Einbruch ab und flüchtete zu Fuß in ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:49

    POL-MA: Mannheim: 26-Jähriger auf dem Heimweg beraubt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beraubte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Passanten. Ein 26-Jähriger war am Donnerstag in der Mannheimer Oststadt auf dem Weg nach Hause. Als er sich gegen 22:45 Uhr zwischen dem Wasserturm und der Kunsthalle auf dem Friedrichsplatz befand, kam eine vierköpfige Personengruppe auf ihn zu. Ersten Ermittlungen zufolge trat ein Mann aus der Gruppe heraus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren