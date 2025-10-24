Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Gegen 14:30 Uhr fuhr eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem Citroen auf der Mittermaierstraße in Fahrtrichtung Ernst-Walz-Brücke. Aus bislang unbekannter Unfallursache kam es dann auf der Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße, welche mittels Ampelschaltung geregelt ist, zu einer Kollision mit einer 49-jährigen Mercedes-Benz-Fahrerin. Diese fuhr auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz.

Durch den Zusammenstoß wurde die 62-Jährige leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang und die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt sind Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen. Daher bittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell