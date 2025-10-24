Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruchsversuch in Spieleladen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen um kurz nach 6 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Spielefachhandel im Quadrat S 3 einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der einen Stein gegen die Tür des Geschäfts warf und anschließend das so entstandene Loch mit einem Stock vergrößern wollte. Noch bevor er ins Innere gelangen konnte, brach er den versuchten Einbruch ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Friedrichsring. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/ 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell