Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 16-Jähriger mit Messer verletzt - Polizei nimmt 15-jährige Tatverdächtige fest

Bonn (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.10.2025) kam es in Bonn-Castell zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 16-Jähriger schwer verletzt wurde.

Eine Mordkommission unter Leitung von Erster Kriminalhauptkommissar Jürgen Hülder übernahm in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Martin Kriebisch von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zum Geschehensablauf.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte die 15-jährige Freundin des Opfers den 16-Jährigen gegen 12:50 Uhr im Bereich eines Klinikgeländes unvermittelt mit einem Messer angegriffen. Dabei wurde der Jugendliche schwer verletzt. Er wird in einem Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Die 15-Jährige wurde am Tatort festgenommen. Sie wurde am Donnerstag (09.10.2025) auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. Die Jugendliche befindet sich derzeit in einer Klinik.

