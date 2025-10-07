Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Baum drohte auf Gebäude zu stürzen

Achternmeer (ots)

Am Sonntagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer um 10:34 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Grund der Alarmierung war ein Baum, der drohte, auf ein nahegelegenes Gebäude zu stürzen.

Nach der ersten Erkundung durch die Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Eine etwa 50 Zentimeter starke Birke hatte sich bereits im Erdreich gelockert und neigte sich gefährlich in Richtung des Gebäudes. Um eine akute Gefahr für Personen und Sachwerte abzuwenden, wurde der Baum zunächst mittels eines Mehrzweckgreifzuges gesichert. Anschließend erfolgte eine kontrollierte Fällung: Mit der Motorsäge wurde der Stamm angekerbt und die Birke über den Greifzug gezielt vom Gebäude weggezogen.

Nach rund einer Stunde war die Gefahr beseitigt, und die Einsatzstelle konnte an den Eigentümer übergeben werden. Dank des schnellen und sicheren Eingreifens der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell