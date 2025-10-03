Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Ausbildungstag der Johanniter-Auszubildenden bei der Feuerwehr Großenkneten

In der Vergangenheit haben die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Großenkneten bereits mehrfach in verschiedenen Szenarien gemeinsam mit den Johannitern aus dem Landkreis Oldenburg geübt.

Am Mittwoch, den 01.10.2025, konnte das Thema Brandschutz & technische Hilfeleistung jedoch noch intensiver vermittelt werden. Der Hintergrund: Im dritten Lehrjahr der Ausbildung zum Notfallsanitäter gehört es dazu, auch die technische Hilfeleistung der Feuerwehr kennenzulernen. Auf Anfrage der Johanniter-Akademie (Campus Oldenburg) wurde deshalb ein Ausbildungstag für die Auszubildenden des Regionalverbandes Weser-Ems ausgearbeitet.

Nach einem kurzen Impulsvortrag zur technischen Hilfeleistung ging es in Kleingruppen weiter. Dort wurden neben der technischen Hilfeleistung auch die Brandbekämpfung sowie der Einsatz der Drehleiter anschaulich vermittelt - an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Feuerwehr Wildeshausen für die Unterstützung mit der Drehleiter!

Als ungeplantes Highlight konnten die Auszubildenden außerdem miterleben, wie die Großenkneter Kameradinnen und Kameraden zu einer alarmierten Türöffnung ausrückten - ein spannender Einblick ins reale Einsatzgeschehen.

Am Nachmittag folgte der praktische Teil: Bei mehreren Übungen an einem Schrottfahrzeug konnte jeder selbst den Umgang mit hydraulischen Geräten ausprobieren und wertvolle Erfahrungen sammeln.

Das Fazit: Alle Beteiligten waren sich einig - ein gelungener und lehrreicher Tag! Die Feuerwehr Großenkneten hat sich sehr gefreut, die Ausbildung unterstützen zu dürfen und man blickt mit Freude auf eine mögliche Wiederholung im kommenden Jahr.

